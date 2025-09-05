El concejal-delegado de Juventud, Martín de la Torre, ha presentado la programación del Vodevil Fest Otoño Joven 2025, una iniciativa que repite por segundo año consecutivo tras el éxito conseguido en la pasada edición. Proyecciones de ballet, espectáculos de teatro, comedia y música integran las siete actividades de esta cita, que se celebrará durante el próximo mes de octubre en Cines Bowling.

El edil ha destacado “la apuesta que desde el Área de Juventud hacemos por los más jóvenes con el Festival Vodevil, con el que ofrecemos nuevas actividades culturales y de ocio, variadas y casi todas gratuitas o con precios asequibles y un 10% de descuento con el Carné Joven, para el disfrute de la ciudadanía”. “Esperamos que esta nueva edición sea del agrado del público y superemos el éxito conseguido el año pasado con la primera edición de esta festival pionero en Linares”, ha agregado De la Torre.

La programación comenzará el 3 de octubre con el podcast en directo ‘Comedycon’ y continuará con el monólogo musical ‘La Estación’ (4 de octubre), el espectáculo de magia y humor del Mago Romón (11 de octubre), la proyección del ballet de ‘El lago de los cisnes’ (17 de octubre), el concierto del cantautor linarense Toni Dublet (18 de octubre), el espectáculo de humor ‘Morera for president’ (24 de octubre, en el Teatro Cervantes) y la actuación del carnavalero gaditano Rafa Taleguilla (25 de octubre). Todas las citas serán a las 20:00 horas salvo la del ballet, que será a las 19:00 horas.