Un total de 35 trabajadores del Ayuntamiento de Linares participaron en el Curso de Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externa Semi-Automática que fue impartido en virtud del convenio de colaboración firmado entre la Administración municipal y el Ilustre Colegio Profesional de Enfermería de Jaén. La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, y Luis Carlos Valero, vocal de Enfermería Familiar y Comunitaria de la institución colegial, ha participado en el acto de entrega de diplomas de esta acción formativa.

“Agradecer a todos los trabajadores municipales que han participado en este curso, entre los que se encuentran agentes de Policía Local y Bomberos, y personal de las áreas de Infraestructuras, Servicios Públicos, Salud y Deportes. Es importante saber atender, en un momento puntual, a cualquier persona que pueda sufrir una parada cardíaca, porque así puede que consigamos salvarle la vida. Poner en valor este tipo de formación, ya que los trabajadores del Ayuntamiento suelen estar muy en contacto con la ciudadanía, y animar a seguir impartiendo estos cursos a más personal”, ha señalado la alcaldesa.

En esa línea, el concejal de Salud ha mostrado su satisfacción por “ver cómo el personal del Ayuntamiento no solo cumple con sus funciones diarias, sino que también da un paso más allá, formándose, preparándose y demostrando que el servicio público no es solo gestión, sino también cuidado y humanidad”. Hervás también ha agradecido “a los enfermeros y enfermeras y al Colegio de Enfermería de Jaén por su implicación y generosidad al compartir con nosotros su conocimiento y experiencia”.