El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha visitado en La Carolina la Escuela Infantil ‘Jabalcuz’ en La Carolina con motivo del inicio del nuevo curso escolar 2025-2026 que, en la provincia de Jaén, ha supuesto la incorporación de 5.700 niños y niñas de entre 0 y 3 años a esta etapa educativa.

Junto al delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, y acompañados por el alcalde del municipio carolinense, Cristóbal Pérez, Jesús Estrella ha reseñado “la oportunidad que representa este nuevo curso para que el Gobierno de la Junta amplíe la cobertura de la educación pública de carácter gratuito”. “Una medida sin duda importante para las familias jiennenses con niños y niñas de 2 años”, ha explicado el delegado del Gobierno.

De este modo, del total de 5.700 menores matriculados en las Escuelas Infantiles de la provincia, más de 4.740 lo harán de forma gratuita: por un lado, 3.185 se benefician de la gratuidad en la Educación Infantil de 2 años y, por otro lado, son 1.500 las familias de niños y niñas de 0 y 1 año que reciben bonificaciones por renta familiar: “hablamos de que el 83% de los niños y niñas de entre 0 y 3 años dispondrán, en este curso recién iniciado, de educación pública gratuita”, ha reseñado el delegado del Gobierno, quien también ha estado acompañado por la directora del centro, María del Carmen Sabio.

En esta visita a la Escuela Infantil ‘Jabalcuz’, Jesús Estrella ha subrayado la importancia de estas medidas “que permiten conciliar la vida laboral y familiar, pero también que los niños y niñas se incorporen cuanto antes al sistema público educativo de Andalucía”. La provincia de Jaén cuenta con una oferta de 154 centros con 8.500 plazas de Educación Infantil de entre 0 y 3 años en casi 590 aulas, cuya matriculación permanece abierta durante todo el curso 25-26 y se prevé que, a lo largo de los próximos meses, se cubra el 79% de las plazas: “animamos a que los padres y las madres de los niños de entre 0 y 3 años hagan uso de este recurso, se beneficien de la gratuidad de la educación pública andaluza y engrandezcan, con la incorporación de los más pequeños, la apuesta del Gobierno de la Junta por la educación pública, de calidad y gratuita”.