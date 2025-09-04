La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado este jueves en el Campus Las Lagunillas las Jornadas de Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso del curso 2025-2026, de las titulaciones impartidas en Jaén, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, en las que el Rector Nicolás Ruiz ha sido el encargado de recibirlos.

En su intervención en esta jornada, que supone una primera toma de contacto con la Universidad para este estudiantado, les ha invitado a implicarse en esta etapa y que la disfruten porque “probablemente será el mejor periodo de sus vidas, único e irrepetible”. En este sentido, Nicolás Ruiz les ha pedido que se formen, no solo profesionalmente, sino también desde el punto de vista personal, así como que ayuden a mejorar la universidad con el objetivo de que la UJA “crezca y vaya a más”. “Somos una universidad, como bien se ha dicho, moderna, abierta, inclusiva, dinámica, pero queremos ser mucho más, mucho más abierta. Y para eso os necesitamos a vosotros. Necesitamos que vuestras inquietudes, vuestros gustos, no los trasladéis”, ha declarado.

Asimismo, Nicolás Ruiz se ha referido al tema de la empleabilidad, en el que la UJA es puntera. “Aprovechad el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, para formaros, para disfrutar y para salir al exterior a través de los muchos programas de movilidad que tenemos”, ha indicado Nicolás Ruiz, ha calificado a la UJA como una universidad de prestigio, internacionalizada, con una muy fuerte vocación territorial, en la que van a encontrar muchas oportunidades. Asimismo, les ha animado a implicarse en el movimiento asociativo universitario y hacer vida universitaria, asumiendo participación, protagonismo y liderazgo.

En el acto de bienvenida al nuevo alumnado, el Rector de la Universidad de Jaén ha estado acompañado por la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, María Teresa Pérez Giménez, la directora del Secretariado de Atención al Estudiante y Procesos Académicos, Nuria Ruiz Fuentes, y Esther Aranda, en representación del Consejo de Estudiantes de la UJA (CEUJA).

Esta primera Jornada de Bienvenida a nuevo alumnado de la UJA del curso 2025-2026 se ha desarrollado en dos turnos. El primero ha estado dirigido al estudiantado de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Experimentales, la Facultad de Trabajo Social y la Escuela Politécnica Superior de Jaén, mientras que el segundo turno ha estado dirigido a estudiantado de nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, contando con las intervenciones de sus responsables.

Asimismo, el alumnado ha tenido la oportunidad de visitar los distintos stands informativos instalados en el pasillo central del Campus Las Lagunillas, donde han recibido información por parte de las Asociaciones de Estudiantes, el Aula de Debate, la Biblioteca, el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM), el Consejo de Estudiantes de la UJA (CEUJA), el Servicio de Deportes, Movilidad Internacional, Formación Permanente, Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, o el Instituto Andaluz de la Juventud, entre otros. Finalmente, el estudiantado ha participado en sesiones informativas específica.

Las Jornadas de Bienvenida continuarán el próximo lunes 8 de septiembre, con su celebración en el Aula Magna del Campus Científico Tecnológico de Linares, que acogerá el turno del estudiantado de nuevo ingreso de la Escuela Politécnica Superior de Linares.