La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por concejales y personal técnico de diferentes áreas municipales, ha mantenido una reunión con la Asociación de Vecinos La Malena. En este encuentro se han explicado todas aquellas actuaciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento en este último tiempo para el bienestar de los vecinos, así como los trabajos de mejora que se van a ir realizando próximamente en el barrio.

“Desde el Ayuntamiento de Linares apostamos por seguir avanzando juntos y coordinados con todas las asociaciones vecinales, porque a través de reuniones de este tipo se facilita el diálogo y la comunicación para cubrir y solventar las demandas de los barrios”, ha señalado la alcaldesa.