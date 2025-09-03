Las tres escuelas infantiles municipales de Linares (La Paz, Arrayanes y Estación de Almería) han comenzado hoy el curso escolar 2025-2026 con un total de 144 alumnos matriculados. Un servicio educativo de gran importancia en la etapa inicial del proceso de aprendizaje de los más pequeños, ya que favorece el desarrollo de menores entre 0 y 3 años, además de la conciliación familiar, según ha señalado la alcaldesa, Auxi del Olmo.

La dirigente, acompañada por la concejal-delegada de Educación, Rosario Jódar, ha visitado la Escuela Infantil Estación de Almería, que inicia su actividad con 68 niños, un total de 6 líneas abiertas y 11 trabajadores. Por su parte, la Escuela Infantil La Paz ha comenzado el curso 2025-2026 con 40 niños, 5 líneas abiertas y 9 trabajadores, mientras que la Escuela Infantil Arrayanes lo ha hecho con 36 niños, un total de 3 líneas abiertas y 9 trabajadores.

Como novedad para este curso, las tres escuelas infantiles municipales linarenses están adheridas al programa de ayudas a las familias de la Junta de Andalucía, por lo que dichos centros ofertarán de forma gratuita el servicio de atención socioeducativa para las plazas de 2 años. Así, se ha diseñado para el curso de los escolares de 2 años un modelo con tres servicios, con el principal, el de la atención socioeducativa, con horario de 9:00 a 15:30, completamente gratuita para todas las familias, y servicio de comedor bonificado en función de la renta.