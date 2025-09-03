El PSOE de Linares asevera que el inicio del curso político en Linares llega marcado «por un nuevo ataque a la educación pública». Denuncian que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado la supresión de una de las líneas de Infantil de 3 años en el CEIP Colón, lo que deja al centro sin su doble línea y abre la puerta a su conversión progresiva en un colegio de

una sola línea.

El concejal socialista Francisco Mañas, tras mantener conversaciones con la comunidad educativa, ha señalado que este recorte no es un hecho aislado, sino la continuación de un proceso que ya ha afectado a los colegios Europa, Tetuán y Andalucía. “Se están cargando el único colegio público que mantenía dos líneas” ha denunciado.

El PSOE de Linares advierte de que la decisión de la Junta de Andalucía responde a una estrategia de debilitamiento de la red pública para beneficiar a la privada y a la concertada. Además, recuerda que Linares ya acogió hace unas semanas una multitudinaria manifestación en defensa de la educación pública y que el próximo 8 de octubre habrá otra movilización, esta vez en defensa de la Universidad de Jaén.

“El clamor ciudadano es claro: Linares no quiere más recortes ni ataques a la escuela pública. Frente a ese grito, la alcaldesa Auxiliadora del Olmo guarda un silencio cómplice y vergonzoso, convirtiéndose en corresponsable de una decisión que golpea familias linarenses”, ha subrayado el portavoz socialista, Javier Perales.

Aseguran que la situación se repite en el CEIP Andalucía, afirman que » a última hora comunicaron al centro la eliminación de esa línea, tras la organización previa del centro. Una muestra más del desprecio con el que la Consejería trata a la comunidad educativa de Linares», dicen.

Los socialistas exigen la rectificación inmediata de estas decisiones. “Estamos ante un ejercicio de engaño a las familias y de falta de respeto a la igualdad de oportunidades en Linares”, ha concluido Perales.