Linares se prepara para una nueva edición de la Ruta de Senderismo Nocturno ‘Minas de luna llena’, que este año alcanza su décima convocatoria y que tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre. La salida está prevista a las 20:30 horas desde la Fuente del Pisar, con un recorrido aproximado de 10 kilómetros entre ida y vuelta, cuya parada principal será la histórica Fundición de La Cruz.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Enrique Mendoza, ha destacado que la actividad incluirá representaciones teatralizadas, proyecciones temáticas y la entrega a los participantes de un periódico elaborado con recortes de prensa de la época. “Esta ruta es ya una cita fundamental en el calendario cultural y patrimonial de Linares. Combina naturaleza, patrimonio y deporte, y nos brinda la oportunidad de conocer nuestra historia”, ha señalado el edil, animando a la ciudadanía de todas las edades a participar.

Las inscripciones son gratuitas y pueden formalizarse online a través del enlace facilitado por la organización o de forma presencial en la Oficina de Turismo del edificio municipal de El Pósito, a partir de mañana, en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00.

En la presentación también ha intervenido el presidente del Colectivo Proyecto Arrayanes, José Dueñas, quien ha aportado detalles históricos y ha subrayado la gran acogida que la iniciativa recibe cada año entre los linarenses.