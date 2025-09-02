La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha visitado las dependencias de la Policía Local y el Parque de Bomberos para felicitar y agradecer personalmente a los profesionales de ambos cuerpos, así como al voluntariado de Protección Civil, por su dedicación y esfuerzo en velar por la seguridad de la ciudadanía durante la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025.

Del Olmo ha puesto en valor la profesionalidad y compromiso de todos los efectivos, destacando la coordinación y eficacia demostrada en el marco del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de las celebraciones. La regidora ha subrayado que, gracias a este trabajo conjunto, la Feria se ha desarrollado sin incidencias de gravedad, permitiendo que linarenses y visitantes disfrutaran de un ambiente seguro y festivo.

En sus visitas, la alcaldesa estuvo acompañada por los concejales-delegados de Festejos, Susana Ferrer; de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda; y de Bomberos, Michel Rentero. Además, Del Olmo transmitió el reconocimiento de toda la Corporación Municipal y de la ciudadanía a quienes han trabajado, muchas veces de forma silenciosa, para garantizar el correcto desarrollo de uno de los eventos más multitudinarios del año en la ciudad.