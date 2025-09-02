La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha presidido una reunión entre el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones Vecinales Himilce en la que se han intercambiado impresiones sobre las principales necesidades que presentan los diferentes barrios de la ciudad, así como las próximas actuaciones de mejora previstas en ellos.

Concejales de diferentes áreas municipales, junto con personal técnico, han asistido a este encuentro de trabajo, al que seguirán nuevas reuniones que la alcaldesa mantendrá de forma pormenorizada con cada asociación vecinal para escuchar las peticiones de la ciudadanía.

“Desde este equipo de Gobierno seguiremos trabajando por el bienestar de los linarenses, y para ello resultan cruciales encuentros de este tipo, así como la colaboración que mantenemos entre todos”, ha señalado Auxi del Olmo.