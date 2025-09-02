La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha impulsado el programa Competencias Digitales para la Infancia (CODI) que ha supuesto una inversión de más de 1 millón de euros para llegar a más de 3.400 jóvenes en Jaén. Concretamente, se ha desarrollado en 11 municipios de la provincia: Andújar, Linares, Quesada, Huelma, Torredonjimeno, Bailén, Jaén, Alcalá la Real, La Puerta de Segura, La Carolina y Baeza.

La delegada territorial del ramo, Ángela Hidalgo, ha visitado Baeza junto al alcalde de la localidad, Pedro Cabrera, municipio en el que el campamento digital ha dado comienzo este lunes y se prolongará hasta el próximo día 5. Una visita en la que la delegada ha destacado que se trata de un “programa ha llegado a los jóvenes de Jaén, con especial atención a quienes más lo necesitan, a quienes viven en contextos de vulnerabilidad social, impulsando además la formación en nuevas tecnologías y garantizando una pedagogía inclusiva, con perspectiva de género y adaptada a la diversidad del alumnado”.

El programa de Competencias Digitales para la Infancia fomenta la realización de actividades relacionadas con la robótica, la inteligencia artificial, los videojuegos, la ciencia y la tecnología, la realidad aumentada y la realidad virtual. En el desarrollo de estas actividades, los menores están acompañados por profesionales especializados. “Fomentar el trabajo en equipo, la curiosidad y las competencias digitales para su futuro académico y profesional es clave para este programa que impulsa la Consejería, tomando como primordial el acercar la tecnología a entornos rurales y urbanos y a contribuir a que todos los menores tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan”, ha reseñado Hidalgo.

La delegada ha hecho alusión a la cooperación entre ayuntamientos, centros educativos y familias “que ha contribuido a garantizar la participación de los menores en los campamentos digitales de Tecnotribu”. Con ello, ha añadido, “Jaén se consolida como referente andaluz en la implementación de programas innovadores para la infancia y juventud, avanzando hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria”.