La Consejería de Cultura y Deporte ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía –BOJA número 167, de 1 de septiembre– la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la adquisición de instrumentos musicales para las bandas de música radicadas en Andalucía.

Estas ayudas, con un importe total de 300.000 euros, se dirigen a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público que resulte exigible conforme a su normativa de aplicación y tengan su domicilio social en la comunidad autónoma andaluza. La cuantía total máxima de la subvención será igual o inferior a 2.500 euros por beneficiario.

La consejera Patricia del Pozo ha destacado que “las bandas de música, que por vez primera van a contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, han constituido tradicionalmente una parte esencial de la cultura musical, ocupando espacios de aprendizaje y de transmisión de conocimientos donde se cultiva el esfuerzo, la constancia y el amor por la música”.

“Estas formaciones mueven a miles de personas, organizan desfiles procesionales y festivales, concursos y conciertos multitudinarios y forman a músicos de élite, dinamizando la cultura local, contribuyendo a la conservación de una parte importante del patrimonio cultural y representando un vehículo perfecto para acercar al público una amplia y rica oferta musical”, ha señalado la consejera.

Serán subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de viento de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas, quedando expresamente excluido la adquisición de cualquier tipo de accesorio, excepto los de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones viento metal.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día hábil siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tendrá una duración de 15 días hábiles –hasta el 22 de septiembre–. Dicho plazo comenzará a contarse a partir de las 12:00 horas y concluirá a las 11:59 horas del día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.