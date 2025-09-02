El Círculo Filatélico y Numismático de Linares ha conmemorado el 150º aniversario del título de Ciudad concedido por el rey Alfonso XII en 1875 con una nueva iniciativa filatélica: la emisión de un matasellos de Correos.

Como es tradición, el colectivo ha solicitado este matasellos en el marco de su exposición anual durante la Real Feria y Fiestas de San Agustín, celebrada en el Museo de El Pósito entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre. La inauguración, el día 27, contó con la presencia de la alcaldesa María Auxiliadora del Olmo y la directora de la oficina de Correos de Linares, Agustina Frat.

El matasellado se realizó en una oficina temporal de Correos instalada en la propia exposición, permitiendo a los asistentes cancelar sus envíos con la imagen conmemorativa.

Además, Círculo Filatélico y Numismático de Linares ha adquirido sellos personalizados a través del producto TUSELLO. Este producto permite transformar imágenes en sellos autoadhesivos con todos los signos identificativos propios de los sellos de Correos y facilitarán que esta efeméride viaje por todo el mundo a través de la red postal.

La muestra rinde homenaje al desarrollo económico e industrial que convirtió a Linares en una ciudad moderna y próspera en el siglo XIX. El título de Ciudad, otorgado el 9 de noviembre de 1875, reconocía el auge minero, comercial y poblacional que vivía la villa, y marcó un antes y un después en su historia. Linares se sumaba así a otros municipios jiennenses que ya ostentaban este privilegio regio, y desde entonces, los linarenses han llevado con orgullo esta distinción.

Correos mantiene una estrecha colaboración con el Círculo Filatélico y Numismático de Linares, participando activamente en sus iniciativas culturales. A través de sus productos filatélicos, la empresa contribuye a preservar y difundir el patrimonio histórico y social, convirtiendo cada sello y matasellos en una ventana a la memoria colectiva de los pueblos.