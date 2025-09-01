La Feria de Linares 2025 volvió a reservar un espacio muy especial para los más pequeños con la tradicional Caseta Infantil, ubicada en el Parque de Mariana Pineda. Este enclave, fresco y sombreado, se convirtió un año más en punto de encuentro para familias, donde padres y abuelos acompañaron a los niños a disfrutar de una variada programación coordinada por Ludysport.

La inauguración de este espacio tuvo lugar el 28 de agosto con un taller de manualidades de varitas mágicas y chistera, seguido por la actividad “Mensaje encriptado, doble de Harry Potter y photocall de personajes de la película”. Poco después, el Mago Torres ofreció un espectacular show de magia que hizo las delicias del público infantil.

El 29 de agosto, la jornada arrancó con un taller de minicarpas, payasos y tiovivo. Más tarde, los niños disfrutaron de pinta caras, glitter, globoflexia y photocall de personajes, para cerrar la mañana con un divertido show de clown y espectáculo circense a cargo de Juglarfun.

El 30 de agosto comenzó con un taller de marionetas; después llegó el turno del gran bingo musical con animación, bailes y premios, y la mañana concluyó con el show de títeres de Linagachi, que llenó de fantasía el parque.

El 31 de agosto arrancó con un taller de imanes y gorrito de Stitch, seguido de las barracas de feria infantiles con obsequios y, como gran cierre de la jornada, “El show de Stitch y sus amigos”.

Hoy, 1 de septiembre, la programación se abrió con un taller de manualidades de Funkos infantiles y finalizó con la gran fiesta infantil de clausura, que reunió castillos hinchables, espejo mágico, máquina 360º, bailes, animación y photocall de personajes infantiles, poniendo el broche de oro a unos días de diversión asegurada en un entorno familiar y acogedor, donde los niños vivieron su propia feria entre actividades creativas, espectáculos y juegos.