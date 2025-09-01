La Caseta Municipal del Recinto Ferial del Pisar ha acogido este mediodía una nueva edición de la tradicional Comida Homenaje a los Mayores, organizada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025. El acto ha reunido a 700 comensales, entre residentes de centros y asociaciones de personas mayores de la ciudad.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz, y otras autoridades municipales, ha compartido un encuentro cercano con los participantes, destacando la importancia de reconocer la trayectoria y la contribución de los mayores a la vida de Linares.

El almuerzo, amenizado con las actuaciones musicales de Taller de Carmen y Antonio Padilla, ha contado con la participación de personas de diversas entidades: el Centro Residencial de Linares, las residencias La Granja, Santa Teresa de Jesús, Nuestra Señora de las Mercedes y Sanitas Residencial Marqueses de Linares, así como del Centro de Día Aura Las Mercedes, el Centro de Participación Activa para Personas Mayores, la U.D.P. El Pisar, la Asociación Hogar de Jubilados de Santa Bárbara, el Centro Social Arrayanes y el Centro Social Polivalente San José ‘Paqui Rojas’.

Durante la comida, la alcaldesa entregó un obsequio especial a los dos asistentes de mayor edad, mientras que el resto de los comensales recibió también regalos como muestra de reconocimiento y cariño.

La concejala-delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz, ha puesto en valor la organización de este encuentro, subrayando su relevancia para fomentar la participación, la convivencia y el bienestar de los mayores en la ciudad, consolidando esta actividad como un clásico y entrañable punto de encuentro dentro de la feria.