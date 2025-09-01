La Caseta Municipal se ha vuelto a convertir en el epicentro del Recinto Ferial de El Pisar durante la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025, con una programación repleta de música, baile y convivencia que se ha desarrollado del 27 de agosto al 1 de septiembre. Este espacio, uno de los más concurridos y emblemáticos de la feria linarense, ha acogido actuaciones diarias tanto en horario de mediodía como en las veladas nocturnas, con un cartel variado que ha reunido a artistas y formaciones de reconocido prestigio en el panorama musical andaluz.

La programación comenzó el martes 27 de agosto a las 22:00 horas con la energía de La Gran Rockset y el sabor flamenco del Trío Amanecer.

El jueves 28, a partir de las 14:00 horas, el mediodía se llenó de sevillanas y rumbas con Amigos de Gines y Recuerdos del Alba. Por la noche, a las 22:00 horas, el espectáculo musical de Play Star hizo vibrar al público.

El viernes 29 ofreció una doble cita: a las 14:00 horas, el directo de Desvarío y Jesús Jiménez Melgarejo; y a las 22:00 horas, el arte de El Condado y Lo que diga Ella.

El sábado 30, la jornada comenzó a las 14:00 horas con Las Carlotas y Ritmo y Melodía, mientras que la noche, desde las 22:00 horas, estuvo marcada por Chasis y Plomo y Plata.

El domingo 31 abrió el mediodía con las voces del Coro Entre Pinares e Irene Martínez a partir de las 14:00 horas. Ya por la noche, desde las 22:00 horas, subieron al escenario Trio Galaxy y Azahara.

El cierre llega hoy 1 de septiembre con una jornada muy especial dedicada a los mayores. A las 13:30 horas se celebró la tradicional Comida Homenaje a nuestros Mayores, seguida a las 14:00 horas de la actuación del Taller de Carmen y Antonio Padilla. La última noche de feria, desde las 22:00 horas, contará con Maggui Despierta y La Trendy como broche final a seis intensos días de música y celebración.

Con esta variada agenda, la Caseta Municipal ha vuelto a ser punto de encuentro para linarenses y visitantes, reafirmando su papel como corazón festivo del Recinto Ferial de El Pisar durante la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025.