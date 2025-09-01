El cantante colombiano Camilo puso anoche el broche de oro a las noches de conciertos de gran formato de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025, congregando a miles de personas en el recinto de conciertos de la antigua Estación de Madrid.

El artista llegó a Linares con su tour Nuestro Lugar Feliz, un espectáculo en el que no faltaron sus grandes éxitos, interpretados con la energía, simpatía y alegría que le caracterizan. Temas como Vida de Rico, Tutu, Por Primera Vez o Pegao hicieron cantar y bailar al público de principio a fin.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando subió al escenario su esposa, Evaluna Montaner, con quien interpretó varias canciones, ofreciendo al público una conexión única y cargada de ternura. Su constante diálogo con los asistentes, lleno de cercanía y humor, hizo que el concierto se convirtiera en una experiencia inolvidable para sus seguidores.

Con una producción cuidada al detalle, juegos de luces y un sonido impecable, el concierto de Camilo no solo fue el más multitudinario de esta edición, sino también uno de los más aclamados de los últimos años en la feria linarense, dejando patente por qué el colombiano es uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

De esta manera, Linares despidió su cartel de grandes conciertos de feria con una noche que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.