El recinto de conciertos de la Antigua Estación de Madrid volvió a convertirse anoche en el epicentro de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025. La jornada estuvo dedicada a los más jóvenes, con un cartel de artistas que pusieron ritmo, emoción y energía a una velada que mantuvo al público en pie desde el primer acorde hasta el último tema.

La estrella indiscutible de la noche fue Omar Montes, uno de los artistas más mediáticos del panorama musical español. Aunque su aparición en el escenario se produjo con retraso, su actuación no defraudó. Montes desplegó un repertorio en el que mezcló sus grandes éxitos, caracterizados por una fusión de flamenco, reguetón y ritmos urbanos, con temas que corearon de principio a fin los asistentes, generando una conexión especial con el público.

El ambiente continuó al máximo nivel con las actuaciones de Maki y María Artés, quienes aportaron su característico estilo de fusión entre pop y flamenco. Ambos artistas, conocidos por canciones cargadas de sentimiento y por sus colaboraciones conjuntas, hicieron vibrar cada rincón del recinto. Baladas emotivas y temas más bailables se sucedieron, creando una montaña rusa de sensaciones que conquistó tanto a los seguidores más fieles como a quienes los escuchaban por primera vez.

La velada estuvo perfectamente acompañada por la música de DJ Ángel Martín y DJ Rubén Rodríguez, que mantuvieron la pista encendida entre actuación y actuación, combinando éxitos actuales con mezclas que animaron a todo el público, sin importar la edad.

Esta noche, el ciclo de grandes conciertos de la feria se cerrará con la actuación de Camilo, uno de los artistas latinos más importantes del momento, que promete poner el broche de oro a una programación musical que ha ofrecido noches para todos los gustos y generaciones.