La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, y la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Ángeles Isac, junto a la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Linares, Mamen Muñoz, han visitado el Punto Violeta y de Diversidad instalado por el consistorio linarense en la Real Feria y Fiestas de San Agustín. Un espacio que cuenta con la colaboración de la Consejería y el IAM para, como ha señalado Hidalgo, «recordar a linarenses y visitantes que la diversión no está reñida con el respeto, que todos deben disfrutar de las fiestas con total libertad, con seguridad y sin miedos».

En este Punto Violeta y de Diversidad de Linares se ha recordado la labor de la línea 900 200 999, el teléfono de atención a víctimas de violencia de género en Andalucía. Es gratuito, está atendido por personal altamente especializado, opera todos los días del año y está disponible en 71 idiomas, además del español. Ofrece información sobre los servicios, programas y actividades del IAM y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres. También gestiona la acogida inmediata en caso de emergencia, canaliza las denuncias por discriminación en sus distintas modalidades y cuenta con asesoramiento jurídico especializado para las víctimas de violencia machista. Igualmente, ofrece atención telefónica inmediata contra la violencia sexual.