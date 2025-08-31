El torero David de Miranda se ha alzado con el prestigioso Trofeo Manolete de la ciudad de Linares en su edición de la Feria Taurina de San Agustín 2025. El galardón, uno de los más emblemáticos del calendario taurino nacional, fue decidido este mediodía por unanimidad del jurado, reunido en el Ayuntamiento y presidido por la alcaldesa, Auxi del Olmo.

La deliberación se llevó a cabo tras un exhaustivo análisis de las distintas faenas que han marcado el ciclo taurino de este año en la ciudad. El jurado valoró especialmente la actuación de De Miranda frente al cuarto toro de la tarde del 30 de agosto, un ejemplar marcado con el número 132, de nombre ‘Pagano’, perteneciente a la Ganadería de Juan Pedro Domecq.

La faena, calificada como de gran temple, técnica depurada y alta carga artística, conquistó tanto al jurado como al público, que reconoció con ovaciones el toreo pausado y profundo del diestro onubense. La conjunción entre el dominio de las embestidas de ‘Pagano’ y la expresividad de los muletazos terminó por sellar una de las actuaciones más destacadas de la feria.

Con este triunfo, David de Miranda inscribe su nombre en el palmarés de un trofeo que honra la memoria del mítico Manolete y que ha sido otorgado a lo largo de su historia a figuras de primer nivel del toreo. La entrega oficial del galardón tendrá lugar en un acto institucional en fechas próximas, dentro de los actos de cierre de la Feria de San Agustín.