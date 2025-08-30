El recinto de conciertos de la Antigua Estación de Madrid abrió anoche su programación de gran formato con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín de Linares, ofreciendo una velada musical que combinó nostalgia, ritmo y grandes recuerdos para el público asistente.

El encargado de inaugurar el escenario fue el zaragozano Santiago Auserón, reconocido como uno de los referentes de la música española contemporánea. Antiguo vocalista de Radio Futura, grupo clave de la Movida Madrileña y pionero en fusionar el rock con sonidos latinos, Auserón ofreció un repaso a su amplia trayectoria en solitario bajo el nombre de Juan Perro, marcada por influencias caribeñas, jazz y música popular. El público pudo revivir la esencia de sus años al frente de Radio Futura cuando sonó la icónica Semilla Negra, uno de los momentos más aclamados de la noche.

A continuación, fue el turno de Mikel Erentxun, voz inconfundible y alma del grupo donostiarra Duncan Dhu, formación que triunfó en los años 80 y 90 con un estilo marcado por el pop acústico y melodías de corte folk. Canciones como En algún lugar, Cien gaviotas o Jardín de Rosas forman parte de la banda sonora de varias generaciones y, en Linares, volvieron a resonar con fuerza. Erentxun, que también cuenta con una sólida carrera en solitario, consiguió levantar al público de sus asientos en un concierto cargado de energía y complicidad.

El cierre de la velada estuvo en manos de Nacha Pop, una de las bandas más emblemáticas del pop español de los años 80, formada por Antonio Vega y Nacho García Vega. Su estilo fresco y sus letras cargadas de sensibilidad marcaron una época, convirtiéndose en iconos de la Movida. Anoche, el grupo devolvió al público a aquellos años con temas como Chica de ayer, considerada uno de los himnos del pop en español, y Lucha de gigantes, una de las composiciones más recordadas y emocionantes de Antonio Vega, que arrancó una ovación cerrada de los asistentes.

Con este arranque de alto nivel, la programación musical de la feria continúa esta noche con la Fiesta Joven, que tendrá como gran protagonista a Omar Montés, artista madrileño que mezcla flamenco, trap y música urbana, y que promete llenar de energía y ritmo el recinto de conciertos.