El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha subrayado este viernes el papel crucial que, asegura, el PP de Linares está desempeñando en la recuperación económica y social de la ciudad, “que hoy está resurgiendo de la mano del Gobierno andaluz de Juanma Moreno”, y a la que ha augurado un gran futuro. Domínguez, durante una jornada de convivencia en la Real Feria y Fiestas de San Agustín, que ha calificado de “histórica y con solera”, ha valorado “la fortaleza de un equipo liderado por Auxi del Olmo que está impulsando el renacer de Linares”, al que ha felicitado por su “capacidad de trabajo, cercanía y compromiso diario con los vecinos”.

Acompañado además de por la secretaria general y alcaldesa, por la presidenta local Mariola Aranda y otros dirigentes populares, Domínguez ha recorrido el recinto ferial compartiendo esta celebración con los linarenses, “con la satisfacción de ver cómo la ciudad avanza gracias al esfuerzo conjunto de sus instituciones y su gente”.

El dirigente provincial ha puesto en valor la llegada de nuevas empresas a los terrenos de Santana gracias a la apuesta de la Junta por reactivar este espacio histórico con una potente inversión que ya está generando empleo y atrayendo oportunidades. “Estos proyectos simbolizan que Linares no solo se mantiene en pie, sino que está creciendo y recuperando población, rompiendo con años de pérdida y abandono”, ha recalcado.

Domínguez ha insistido en que este impulso se nota también “en la confianza renovada de quienes creen en el potencial de Linares”. “La ciudad y la comarca viven hoy una etapa de cambio real, con resultados visibles y esperanza de futuro, gracias a políticas útiles y al trabajo coordinado entre la administración local y autonómica. Queda mucho por hacer, pero hoy tenemos motivos para celebrar en Linares y qué mejor que hacerlo en esta gran feria”, ha concluido.