Profesionales del área de Hostelería, Dietética y Nutrición del Hospital Universitario San Agustín, de Linares, han diseñado un menú especial destinado a pacientes y profesionales ingresados con motivo de la festividad de ‘San Agustín’, que se celebra el 28 de agosto.

Esta iniciativa, creada por el centro sanitario e implementada desde hace varios años, pretende potenciar la humanización y acercamiento de la feria de la ciudad al paciente hospitalizado, al ofrecer platos tradicionales de la gastronómica local, además de conmemorar la onomástica de San Agustín, que da nombre a este centro.

Así, el menú especial incluirá platos típicos de la comarca, teniendo en cuenta las fechas y periodo estival, como son paella, salmorejo, lomo de orza, pescado frito en adobo, ensaladilla rusa, crema de champiñones o flamenquín, y diversos platos adaptados a las distintas patologías que tienen nuestros pacientes ingresados.

Tal como se ha hecho ya años anteriores, se va a servir un desayuno con chocolate con churros, para todas aquellas personas que puedan tomarlo en función de sus circunstancias clínicas y tras valoración por Nutrición. Del mismo modo, se va a obsequiar a los pacientes con una botellita de AOVE, en recuerdo de la fecha señalada de la Feria de la ciudad, con una tarjeta deseándoles una pronta recuperación.

Estos pequeños detalles tienen un gran significado y pretenden hacer la estancia del paciente lo más cómoda y agradable posible, dentro de la situación particular y clínica en la que se encuentran los pacientes y sus familiares.

El equipo de profesionales de Hostelería y Dietética-Nutrición del Hospital Universitario San Agustín, encargados de estos menús, ponen en ellos gran dedicación y esfuerzo para mantener actualizados sus procesos de formación, garantizando así la calidad e inocuidad de los alimentos que se ofrecen en centro hospitalario linarense. Así, por ejemplo, se incorporan anualmente al Plan de Formación del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén cursos destinados a estos profesionales con dicho fin.

Asimismo, es destacable cómo el centro linarense adapta cada año los platos ofrecidos a los pacientes a la época estival, al intensificar alimentos frescos y de la dieta mediterránea.

Este menú se suma a otras propuestas culinarias que se presentan cada año, ya que las cocinas del hospital linarense también elaboran platos especiales en otras jornadas significativas, nacionales, regionales o locales, como Navidad y Año Nuevo, Semana Santa, o Día de Andalucía, entre otros.