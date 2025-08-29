La Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025 en Linares vivirá el 29 de agosto otra intensa jornada repleta de actividades para todos los públicos, que combinarán deporte, música, teatro y propuestas para los más pequeños.

La mañana arrancará a las 9:15 horas con el LIX Trofeo “Feria San Agustín” de Tiro Deportivo (Pistola estándar, masculino y femenino, categoría autonómica) en las instalaciones del C.T.O. San Miguel.

El Parque Mariana Pineda volverá a ser uno de los epicentros de la diversión infantil desde las 11:00 horas con la apertura de la Caseta Infantil y talleres de minicarpas, payasos y tiovivo. A las 11:45 horas se ofrecerán actividades de pinta caras, glitter, globoflexia y un photocall de personajes.

La música matinal estará a cargo de la Agrupación Musical de Linares “1875”, que ofrecerá un concierto a las 12:00 horas en el andén de la Estación de Madrid. Poco después, a las 12:30 horas, la Caseta Infantil acogerá un show de clown y espectáculo circense con Juglarfun.

La Ludoteca Municipal abrirá a las 13:30 horas con hinchables de habilidad y premios para ganadores, y la Caseta Municipal ofrecerá la actuación de Desvarío y Jesús Jiménez Melgarejo a partir de las 14:00 horas.

Por la tarde, la Ludoteca Municipal volverá a las 20:30 horas con un hinchable mecánico, photocall y creación de títeres.

La noche traerá grandes citas musicales y culturales: a las 21:30 horas, el antiguo recinto ferial de la Estación de Madrid acogerá el concierto “New Wave” con Duncan Dhu, Santiago Auserón y Nacha Pop. A las 22:00 horas, el Teatro Cervantes subirá el telón para la comedia “Que Dios nos pille confesados”, protagonizada por Josema Yuste, Javier Losán, Santiago Urrialde y Esther del Prado. Paralelamente, en la Caseta Municipal, actuarán El Condado y Lo que diga Ella.

El cierre festivo lo pondrá la Caseta Joven a partir de las 23:00 horas, con la actuación de @ParaK, animación con DJ y un espectáculo de imágenes con iluminación.