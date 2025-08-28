El Círculo Filatélico y Numismático de Linares ha inaugurado una nueva edición de su tradicional exposición con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025. La muestra, ubicada en la Sala Paco Baños de El Pósito, está dedicada este año a conmemorar el 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad a Linares por parte del rey Alfonso XII.

La alcaldesa, Auxi del Olmo, presidió el acto de inauguración, destacando la relevancia de esta efeméride y el compromiso del colectivo organizador por mantener viva la historia y la cultura de Linares a través de la filatelia y la numismática. Del Olmo realizó el matasellado simbólico del primer sobre y tarjeta postal conmemorativos, que incluirán los sellos personalizados emitidos para la ocasión y que se pondrán en circulación próximamente.

El evento contó con la presencia de numeroso público, otros representantes municipales y miembros del Círculo Filatélico y Numismático. Entre las piezas expuestas, se encuentran colecciones de distintas temáticas y formatos, que ofrecen un recorrido visual por hitos históricos y culturales. Linares28 estuvo presente en la inauguración, en la que el presidente del círculo, José Luis Córdoba, explicó en detalle las secciones de la muestra y el contenido de cada colección expuesta.

150 años de Linares como ciudad

El homenaje de este año cobra especial relevancia al recordar que en 1875 el monarca Alfonso XII otorgó a Linares el título de Ciudad, en reconocimiento a su pujanza económica, especialmente vinculada en aquel tiempo a la minería y al comercio. Este aniversario representa un momento de orgullo para los linarenses, que ven en la exposición una oportunidad de rendir tributo a su historia, fortalecer su identidad y difundir el legado que ha marcado el desarrollo de la localidad durante siglo y medio.