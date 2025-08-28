Tras el pregón del torero Curro Díaz, Linares ha vivido esta tarde uno de los momentos más esperados del inicio de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025: la tradicional cabalgata. El desfile partió desde la Plaza del Ayuntamiento y recorrió las principales calles del centro hasta culminar en el Real Ferial de El Pisar, reuniendo a miles de linarenses y visitantes que no quisieron perderse el arranque oficial de las celebraciones.

El ambiente festivo se hizo notar desde el primer momento, con un recorrido cargado de música, color y alegría. Charangas, personajes infantiles, grandes hinchables y el mundo de los dinosaurios se convirtieron en los grandes protagonistas de la tarde, emocionando por igual a niños y mayores. Los grupos de animación y las melodías más bailables hicieron vibrar al público que aplaudía y se unía a la fiesta en cada tramo del recorrido.

Encabezando la comitiva, los cuatro «Reyes de la Baraja» marcaron el paso, seguidos de los tradicionales «gigantes», figuras emblemáticas de la feria que han sido recuperadas recientemente y que, en esta ocasión, estuvieron acompañadas por los gigantes de los Marqueses de Linares, llegados desde la localidad zaragozana de Calatayud. Una fusión de tradición y amistad entre ciudades que aportó un toque especial a esta edición.

Con esta cabalgata, la feria queda oficialmente inaugurada en las calles, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en días de fiesta, convivencia y diversión que continuarán hasta el 1 de septiembre.