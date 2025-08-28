En una noche cargada de emoción y simbolismo, Linares ha dado la bienvenida oficial a su Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025. La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por el pregonero de esta edición, el torero Curro Díaz, y la concejala de Festejos, Susana Ferrer, encabezó el esperado acto de encendido del alumbrado extraordinario en la emblemática Fuente de la Constitución.

El evento reunió a un numeroso público, junto a representantes de la Corporación Municipal, en un momento que quedará grabado en la memoria colectiva. Cuando las luces se encendieron, no solo iluminaron las calles, sino que encendieron también el espíritu festivo de miles de linarenses y visitantes que se congregaron para dar inicio a la feria. Un gesto cargado de simbolismo, donde la luz representó la alegría, la esperanza y la unión de toda una ciudad.

El encendido dio paso a un espectáculo de fuegos artificiales que tiñó el cielo de Linares con destellos de color, arrancando aplausos y vítores entre el público. Desde ese instante, el Real Ferial de El Pisar se convirtió en el epicentro de la celebración, acogiendo a miles de personas dispuestas a disfrutar de las casetas, la música, el baile y la gastronomía que caracterizan a esta cita anual.

Con este arranque, Linares se adentra en varios días de fiesta, tradición y reencuentro, donde generaciones enteras comparten vivencias y fortalecen el orgullo de pertenecer a la ciudad. La Real Feria de San Agustín 2025 no solo celebra su historia y costumbres, sino que se proyecta como una edición que quedará en el recuerdo por su ambiente, participación y esplendor.