Linares se prepara para celebrar este 28 de agosto uno de los días más esperados de su Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025, con una agenda repleta de actividades para todas las edades y gustos. Desde primera hora de la mañana, la ciudad vibrará con propuestas religiosas, culturales, infantiles, musicales, taurinas y festivas que llenarán de ambiente cada rincón.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la misa en memoria del torero Manuel Rodríguez “Manolete” en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros, así como con el LX Trofeo “San Agustín” de Tiro Deportivo en las instalaciones del C.T.O. San Miguel y el XLVI Compar Sporti de Caza y Pesca en el campo de tiro Las Piedras.

A las 11:00 horas, el Parque Mariana Pineda abrirá su Caseta Infantil con talleres de manualidades, magia y actividades inspiradas en Harry Potter, continuando a lo largo de la mañana con espectáculos y fotocalls para los más pequeños.

El acto central religioso llegará a las 12:00 horas con la misa solemne en honor de San Agustín en su parroquia, cantada por el Grupo Rociero Recuerdos del Alba. La música seguirá siendo protagonista con el concierto del Ateneo Musical de Linares a las 12:30 horas en el andén de la Estación de Madrid.

La actividad no se detendrá al mediodía: la Ludoteca Municipal ofrecerá talleres y juegos infantiles, mientras que en la Caseta Municipal se podrá disfrutar de la actuación de Amigos de Gines y Recuerdos del Alba a partir de las 14:00 horas.

Por la tarde, a las 18:30 horas, la Plaza de Toros acogerá una corrida de toros con ocho ejemplares de La Palmosilla para los diestros Curro Díaz, Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez.

La noche estará marcada por la música: a las 22:00 horas, Manuel Lombo presentará su espectáculo “Canción Sentimental” en el Teatro Cervantes, mientras que en la Caseta Municipal actuará Play Star. La Caseta Joven cerrará el día con la fiesta La Ostia Joven, con zancudos, fuego frío, DJ y animadores a partir de las 23:00 horas.

Con este programa, Linares se dispone a vivir un San Agustín 2025 lleno de tradición, diversión y cultura, reafirmando la importancia de este día como el corazón de su feria.