La Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025 ha vivido esta mañana uno de sus actos más significativos desde el punto de vista religioso: la Misa solemne en honor al patrón, celebrada en la parroquia que lleva su nombre. Un momento que reafirma la profunda conexión entre lo sagrado y lo festivo en esta cita tan arraigada en la historia y la identidad de Linares.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por miembros de la Corporación Municipal y otras autoridades locales. Su participación puso de relieve la importancia que la dimensión religiosa sigue teniendo dentro del programa festivo, como parte de una tradición que se transmite de generación en generación.

Numerosos linarenses llenaron el templo para compartir este acto de fe y unidad, que estuvo acompañado por la música del Coro Recuerdos del Alba. Sus interpretaciones aportaron un matiz emotivo y solemne, contribuyendo a crear un ambiente de recogimiento y comunión entre los asistentes.

La integración de actos religiosos con las celebraciones populares durante la Feria de San Agustín refleja la riqueza cultural y la diversidad de esta festividad. La Misa en honor al patrón no solo es un homenaje espiritual, sino también un punto de encuentro que refuerza el sentimiento de pertenencia y la memoria colectiva de la ciudad.