La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha visitado, junto a la concejala-delegada de Igualdad y Diversidad, Mamen Muñoz, y otros representantes municipales, los puntos Violeta y Diversidad, instalados en el acceso principal del Recinto Ferial del Pisar con motivo de la campaña ‘Linares, por un ocio seguro, diverso e igualitario’.

Del Olmo ha destacado la importancia de esta campaña, que se pone en marcha de nuevo para informar, concienciar y sensibilizar, con el fin de que la Feria sea segura, igualitaria y libre de agresiones. Por su parte, Muñoz ha apuntado la atención profesional que se ofrece desde estos puntos, al tiempo que ha agradecido al voluntariado de la campaña, perteneciente a las entidades Ananda, Solidari@s Sport, Arco Iris y Mujeres Vecinales.