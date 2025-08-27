El torero linarense Curro Díaz ha sido el encargado de pregonar este año la Real Feria y Fiestas de San Agustín desde el balcón del Palacio Municipal, en un acto que reunió a la alcaldesa, Auxi del Olmo, representantes de la Corporación Municipal y a un numeroso público que no quiso perderse este momento tan especial.

Presentado por el periodista y experto taurino Enrique Alonso, el pregonero ofreció un discurso en el que recorrió, con emoción y cercanía, la esencia de Linares: su gente, sus barrios, sus eventos multitudinarios y su historia. Con palabras llenas de sentimiento, Curro Díaz expresó su orgullo por ser linarense y por haber llevado el nombre de la ciudad por plazas de toros de medio mundo.

El pregón, seguido con atención y aplausos por los asistentes congregados en la Plaza del Ayuntamiento, sirvió como antesala de la tradicional cabalgata, que puso en marcha oficialmente las celebraciones de la feria. Con este arranque, Linares se adentra en días de fiesta en los que tradición, cultura y convivencia se darán cita en cada rincón de la ciudad.

En el vídeo de cabecera podéis ver el vídeo del Pregón. En un segundo vídeo, bajo estas líneas, podéis ver la declaraciones del Pregonero y la alcaldesa minutos antes del esperado momento.