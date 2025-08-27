La historia de Linares no se entiende sin la figura de los Marqueses de Linares, José de Murga y Raimunda Osorio. Reconocidos por su labor filantrópica, su compromiso con el desarrollo social y su contribución al patrimonio de la ciudad, los marqueses dejaron un legado imborrable. Obras como el Hospital de los Marqueses de Linares, inaugurado en 1917, son testimonio de su preocupación por el bienestar de la población y de su firme implicación en el progreso de la ciudad.

Pero la huella de los marqueses no se limitó a Linares. En Calatayud, ciudad zaragozana que frecuentaban para disfrutar de un balneario, también se volcaron con obras de beneficencia. Aquella generosidad traspasó el tiempo y las distancias, hasta el punto de que Calatayud decidió honrarles dedicando una de sus principales arterias a su memoria. Allí, además, la tradición festiva guarda un homenaje muy especial: una comparsa que pasea a dos gigantes que representan a Don José de Murga y a Raimunda Osorio.

Hoy, esas figuras han llegado a Linares, siendo presentadas al mediodía en el Palacio Municipal en un acto presidido por la alcaldesa, Auxi del Olmo, y el alcalde de Calatayud, Juan Manuel Aranda. La cita, que ha despertado gran expectación, ha servido para estrechar lazos entre ambas ciudades y reivindicar un pasado común que invita a futuras colaboraciones.

Esta tarde, los gigantes desfilarán en la cabalgata inaugural de la Feria de Linares 2025 junto a los cuatro reyes de la baraja, en un gesto simbólico que une historia, cultura y tradición, y que vuelve a poner en valor la memoria de quienes marcaron para siempre el rumbo de dos ciudades.

Un vínculo histórico entre Linares y Calatayud

La relación entre Linares y Calatayud se forjó a finales del siglo XIX, cuando los Marqueses de Linares comenzaron a visitar con frecuencia la ciudad zaragozana atraídos por las propiedades curativas de su famoso balneario. Durante sus estancias, José de Murga y Raimunda Osorio no solo disfrutaban del entorno, sino que también impulsaron diversas iniciativas benéficas que beneficiaron a la población bilbilitana. Este gesto de generosidad dejó una profunda huella, motivo por el cual Calatayud decidió dedicar una de sus principales calles a su memoria. Con el paso del tiempo, la ciudad incorporó a sus fiestas mayores dos gigantes que representan a los marqueses, convertidos en símbolos que hoy siguen desfilando como recuerdo vivo de aquella unión fraterna.