La portavoz y concejal del Partido Popular de Linares, Susana Ferrer, ha destacado lo que considera como «esfuerzo y compromiso» del equipo de Gobierno por ofrecer una Feria de San Agustín más abierta, inclusiva y pensada para todos los públicos.

Ferrer ha puesto en valor la consolidación de la caseta joven, un espacio que se reafirma como punto de encuentro para los más jóvenes, así como la finalización del entoldado en la zona de casetas, una mejora que permitirá disfrutar de las jornadas festivas con mayor comodidad. También ha subrayado la organización de multitud de actividades infantiles y una variada oferta de espectáculos culturales, que enriquecen el carácter tradicional y popular de la Feria.

Del mismo modo la portavoz popular ha desgranado las importantes novedades de la Feria de este año: “Contaremos con una espectacular portada con motivos alusivos del Ayuntamiento y la estación de Madrid para conmemorar el 150 aniversario de la ciudad. Se ha renovado parte del alumbrado, con un diseño especial tanto en los arcos del Paseo como en los accesos al recinto ferial, realzando el ambiente festivo. Además, se han inaugurado exposiciones de gran valor histórico, como la colección de prensa local en el Patio de Cristales, documentos y planos originales en el Archivo Municipal, así como una muestra de programas de mano desde 1879, la tradicional exposición de minerales, numismática y sellos, y una exposición taurina comisariada por Álvaro Ramos que repasa un siglo de pases de la Verónica. Todo está preparado para vivir una feria segura, responsable y llena de orgullo por la historia compartida de Linares.

Nuestro objetivo es que esta Feria sea un punto de encuentro para disfrutar, convivir y celebrar nuestras costumbres y raíces. Desde este equipo de Gobierno hemos trabajado con gran ilusión y esfuerzo para diseñar una programación diversa, abierta a todas las edades y con una propuesta musical, cultural y festiva que esperamos entusiasme tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visiten durante estos días”.

La portavoz del Partido Popular ha insistido en que la prioridad del Gobierno local es ofrecer al público actividades lúdicas, culturales y musicales en distintos espacios de la ciudad, fomentando la participación y el dinamismo social.

“Desde el Partido Popular de Linares reiteramos nuestro compromiso con el impulso de la cultura y las tradiciones locales, garantizando que cada celebración se convierta en una oportunidad para poner en valor la identidad de la ciudad y su gente.