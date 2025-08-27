El Área de Infancia, Familia y Discapacidad del Ayuntamiento de Linares ha celebrado, en la caseta de la Hermandad del Rescate, una convivencia inclusiva con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025. La alcaldesa, Auxi del Olmo, junto a la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Jaén, Ángela Hidalgo, la concejal-delegada Rosario Jódar y otras representantes municipales, ha puesto en valor “la importancia de esta actividad porque fomenta el ocio, la participación activa y la igualdad de oportunidades”.

Esta jornada lúdico-festiva ha contado con actividades adaptadas, comida y baile, y en ella han participado más de 150 personas entre usuarios de diferentes asociaciones y centros, familiares y titulares del carné de acceso preferente del Área de Infancia, Familia y Discapacidad. La concejal Rosario Jódar ha valorado la organización de esta cita, indicando que “de nuevo, Linares vuelve a ser ciudad pionera en la celebración de este tipo de actividades, convivencias e iniciativas inclusivas con motivo de la Feria”.