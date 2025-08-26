El Paseo de Linarejos acogerá durante los próximos días la exposición de programas de Feria ‘La Feria en tus manos. Linares 1879-2025. Recuerdos de ayer y hoy’. La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por representantes municipales, ha visitado esta muestra conmemorativa del 150º aniversario de la concesión del título de ciudad, que está compuesta por 42 paneles con imágenes e información procedentes de los archivos pertenecientes a las colecciones de Pedro Caro de Accino y Francisco Miguel Aránega.

Del Olmo ha destacado que “esta exposición permite conocer la historia de Linares también, pero contada a través de los programas de Feria, y cada panel recoge curiosidades que merecen ser leídas con detenimiento”.

La exposición presenta la colección más completa hasta la fecha y en su recorrido el público podrá ver cómo cambiaron los diseños, desde los primeros programas tipográficos hasta los elaborados por litografías y artistas reconocidos, así como el sistema instaurado en 1942 con la llegada del concurso de carteles de Feria.