La concejal-delegada de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda, y el intendente-jefe de la Policía Local de Linares, José Pereira, han presentado los detalles del plan especial de tráfico y seguridad que se va a desplegar en la ciudad con motivo de la Real Feria de San Agustín 2025. Dicho plan conlleva el refuerzo de las diferentes acciones y medidas, así como de los turnos y la presencia policial, con el fin de velar por el correcto desarrollo de las fiestas.

“El objetivo principal de este dispositivo es garantizar la seguridad vial, facilitar el acceso a las zonas de mayor afluencia y ofrecer alternativas de transporte sostenibles”, ha señalado la edil, quien ha apuntado que “este plan es fruto de la coordinación entre distintas áreas municipales y Cuerpos de Seguridad, con el único fin de que todos podamos disfrutar de la Feria con comodidad y seguridad”, de ahí las diferentes reuniones mantenidas con el Área de Festejos en los últimos meses.

Aranda ha señalado que durante estos días todos los agentes de la Policía Local estarán desplegados y trabajando durante la Feria, reforzando los turnos y la presencia en puntos clave, como el recinto ferial del Pisar y zonas aledañas, lo que conllevará en torno a 400 servicios y unas 3.000 horas. “Al mismo tiempo, la ciudad seguirá siendo atendida como cualquier día, con patrullas y efectivos disponibles, para dar respuesta a cualquier incidencia fuera del recinto ferial, por lo que no quedará desatendida en ningún momento”. “Todo esto supone un mayor esfuerzo para todos los agentes, por ello quiero agradecerles todo el trabajo que realizan a diario, así como el de acontecimientos tan importantes para la ciudad como es el caso de la Feria”, ha afirmado.

Para la preparación de este plan especial se ha trabajado con varias áreas en diferentes aspectos, como la de Igualdad y Diversidad en torno a los puntos Violeta y Diversidad en el recinto ferial. “Este dispositivo se complementa también con un protocolo de actuación específico elaborado por el grupo de Promupol de Policía Local que incluye puntos de atención inmediata y personal formado para la asistencia a posibles víctimas de violencia de género o por casos de homofobia, de tal manera que estos agentes estarán también siempre en alerta trabajando”, ha explicado Mariola Aranda.

De otro lado, en coordinación con el Área de Infancia, Familia y Discapacidad, agentes de distintos Cuerpos de Seguridad, así como voluntarios de Protección Civil, acudieron a una sesión formativa donde se les dieron pautas para trabajar con niños y adultos a través de pictogramas que permitan podar comunicarse con ellos de la mejor manera. Así, mismo, la concejal ha señalado que durante la cabalgata inaugural de la Feria se habilitarán distintas zonas específicas en el recorrido para que aquellas personas con discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar también del desfile.

En lo que respecta a Protección Civil, Mariola Aranda ha especificado que el voluntariado distribuirá pulseras identificativas gratuitas para los niños que acudan a la Feria, de manera que, en caso de posible extravío, puedan ser localizados y reunidos con sus familias de forma rápida y segura.

Transporte público, aparcamientos y CECOP

Por su parte, el jefe de la Policía Local, José Pereira, ha puesto en valor la importancia de este plan especial, elaborado en tres fases para adaptarse a los diferentes momentos y situaciones de la Feria, a fin de “garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y su movilidad, tanto de quienes acudan al ferial como del resto de vecinos de Linares, además de controlar y garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad vial”.

Desde Policía Local se recomienda a la ciudadanía usar el transporte público y planificar sus desplazamientos con antelación. En esa línea, se ha reforzado el servicio de autobús urbano con servicios especiales, incluyendo horarios nocturnos, y el servicio de taxi contará con paradas provisionales adicionales, mejor distribuidas y señalizadas. Además, habrá diferentes aparcamientos disuasorios, con unas 800 plazas disponibles, que estarán cerca del recinto y serán vigiladas por controladores debidamente identificados.

Así mismo, José Pereira ha indicado que el Centro de Control de Tráfico de Linares estará funcionando durante toda la Feria, supervisando en tiempo real la circulación para velar por la seguridad vial y adoptando medidas inmediatas en caso de incidencias en la circulación. Con respecto al CECOP, se instalará nuevamente para responder lo más rápido posible si ocurriera cualquier urgencia. Además, como novedad este año, se habilitará un centro de coordinación y comunicación, en el que estarán miembros de la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, y así en caso de que hubiera cualquier problema la información y actuación sería más rápida.