45.927 turistas han llegado hasta el territorio jiennense, lo que supone un 9,32% más que en el mismo mes del año 2019

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha puesto en valor el incremento en el número de turistas de la provincia de Jaén en el mes de julio, superando ya niveles prepandemia de la COVID-19 según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Más de 45.900 viajeros (45.927) han llegado hasta el territorio jiennense, lo que supone un 2,6% más respecto al año 2024; un porcentaje que se eleva hasta el 9,32% más si se compara con el mes de julio del año 2019.

Ayala ha señalado que estos datos “reafirman la buena gestión turística que la administración andaluza, desde la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, está llevando a cabo para situar a nuestra región y a nuestra provincia entre los mejores destinos para el viajero, además de los más seguros”. Igualmente, el delegado territorial ha explicado que estas cifras, que representan un incremento tanto en el número de turistas nacionales como internacionales, “suponen un alivio para el sector, que ve cómo el número de viajeros crece y da estabilidad a una provincia de interior como es la de Jaén”.

En cuanto al número de pernoctaciones, la provincia jiennense ha experimentado un incremento del 2% respecto al mes de julio de 2024 en las de carácter internacional (10.127) “consolidando la tendencia al alza de Jaén en cuando al mercado extranjero”, ha detallado José Ayala. En cuanto a los viajeros nacionales, estos se sitúan en 72.256. Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística revelan, además, que la estancia media apenas varía respecto a 2024, mientras que se incrementa ligeramente el grado de ocupación por habitación, hasta alcanzar el 36,28%.

En este mes del período estival los viajeros han optado, como ha explicado el delegado territorial, por los Parques Naturales de la provincia “y por el turismo cultural como gran aliciente, con el Conjunto Arqueológico de Cástulo y el Enclave de Puente Tablas como las principales opciones al aire libre”. “La cultura y la gastronomía, además de la naturaleza, son los principales motivos elegidos por los turistas para visitar nuestra provincia”, ha detallado.

Además, el delegado territorial ha valorado de forma positiva los datos acumulados en la provincia durante los primeros 7 meses del año: el territorio jiennense crece en un 1,7% en el número de viajeros (332.343), con una estancia media de 1,79 noches.