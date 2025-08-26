El Ayuntamiento de Linares ha incorporado dos nuevos vehículos a la flota de la Policía Local que serán puestos a disposición de los agentes para comenzar a usarlos durante la Feria de San Agustín. Se trata de dos coches híbridos enchufables que permitirán renovar el parque móvil del Cuerpo de Seguridad municipal y mejorar la prestación del servicio.

Estos tipo de vehículos ofrecen soluciones técnicas de alta calidad en cuanto a su dotación, equipamiento y versatilidad, para reforzar y adaptarse al trabajo diario que se realiza desde la Policía Local, tanto en materia de control de tráfico como de vigilancia en espacios dentro y fuera del casco urbano.