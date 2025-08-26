La Peña Taurina Enrique Ponce celebró anoche la XXVIII edición de su Pregón Taurino, una de las citas más emblemáticas del pórtico de la Real Feria y Fiestas de San Agustín. El acto, que congregó a numeroso público en la calle Ventura de la Vega, contó con la intervención del escritor, periodista y crítico taurino Paco Cañamero, encargado de pronunciar un pregón cargado de pasión por la tauromaquia y referencias a la historia taurina de la ciudad.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, junto a otros representantes municipales, asistió a esta velada en la que también participó la Agrupación Musical de Linares 1875, que puso el broche musical interpretando pasodobles taurinos.

Este pregón se enmarca en los actos previos a la Feria, que ya se deja sentir en las calles con un ambiente creciente y actividades que anticipan la intensidad de los próximos días festivos.