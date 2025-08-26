La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Industria, Empresa y Empleo, Raúl Caro-Accino, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de Coronet, Zewen Liu, y miembros de su equipo para abordar el avance de los proyectos que la empresa tiene para la ciudad, dentro del Parque Científico-Tecnológico del Transporte Santana.

La primera fase de la implantación terminará en octubre, por lo que la empresa prevé entrar en producción antes de finalizar el presente año. El presidente de Coronet ha trasladado su intención de poner en marcha una segunda fase que entraría en vigor en el 2027 para aumentar la producción de vehículos y, por tanto, la necesidad de disponer de más espacios industriales dentro del Parque.

La alcaldesa le ha mostrado la disposición del Ayuntamiento para trabajar en este sentido y articular reuniones con la Junta de Andalucía, a principios de septiembre, para avanzar en este ambicioso proyecto.