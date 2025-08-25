Adif destinará 6 millones de euros a rehabilitar quince históricos puentes metálicos que se suceden en un trazado de apenas 20 km de la línea de ferrocarril convencional Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por Despeñaperros, concretamente en el tramo comprendido entre Almuradiel (Ciudad Real) y Calancha (Jaén).

La actuación, que Adif acaba de licitar, preservará estas históricas estructuras de ingeniería ferroviaria y las adecuará a los estándares de movilidad del s XXI. De esta forma, contribuyen a las mejoras que se realizan en la línea, común a los corredores Atlántico y Mediterráneo y por la que circularán servicios de Autopista Ferroviaria, para aumentar su capacidad y operatividad.

Para ello, se realizarán trabajos en todas las partes que componen los puentes: desde los estribos (elementos estructurales que, junto a los pilares, sostienen el tablero), que se limpian y refuerzan, hasta en la propia estructura metálica, que se refuerza, repara, se limpia y se pinta. Incluso se sustituyen canaletas y paseos de servicio para mantenimiento de las estructuras.

En concreto, se trata de cuatro puentes, de entre 18,8m y 43,8m de longitud, que sobrevuelan, en distintos puntos, sobre el arroyo Tamújar, otros nueve (entre 26m y 54,6m), que sortean el arroyo Despeñaperros y dos sobre el río Guarrizas (entre 77m y 114,6m). Ocho de ellos se localizan en la línea a su paso por la provincia de Ciudad Real (entre Almuradiel y el límite con la provincia de Jaén) y, el resto, en la provincia jienense, entre Las Correderas y Calancha.

Apuesta por modernización del ferrocarril convencional

La actuación se suma a las que Adif tiene ya en marcha para la modernización de esta línea, la Madrid-Alcázar de San Juan-Cádiz, como la instalación de elementos de señalización nuevos, y de mayores prestaciones, en el trazado de unos 300 km Peñalajo (Ciudad Real)-Espeluy (Jaén)-Córdoba-Lora del Río (Sevilla), o su adecuación a la futura circulación de servicios de autopista ferroviaria.

En este sentido, Adif ha adjudicado la adaptación de los túneles del tramo entre Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y Córdoba, once de ellos en la provincia de Jaén, y también los pasos superiores, ocho en la provincia jienense, además de la ampliación de las vías de apartado de la estación Pedro Abad (Córdoba) para trenes de 750m.

En la provincia de Ciudad Real, Adif actualmente avanza en la renovación de la línea convencional que une esta capital y Puertollano con Mérida, y en actuaciones en estaciones, como la de Almagro. Y en Jaén, mejora y refuerza la accesibilidad de la estación de Linares-Baeza, con la instalación de ascensores; también la mejora de la estación de la capital y sus accesos, y ha licitado la supresión del paso a nivel de Mengíbar.

Recuperación de históricas estructuras para la nueva movilidad

La actuación en estos puentes metálicos de Despeñaperros se añade asimismo a trabajos de renovación de ferrocarril convencional que Adif impulsa en otros puntos de la red y que también suponen la recuperación de relevantes activos y estructuras ferroviarias para adecuarlas a los actuales parámetros de la operativa ferroviaria. Es el caso del puente de hierro de Mérida o varios viaductos de la línea convencional entre Zamora y Santiago de Compostela.

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 8 (crecimiento económico y generación de empleo) y 7 (sostenibilidad).