La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha presidido este lunes la Junta Local de Seguridad convocada con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025, en la que se han perfilado los detalles del dispositivo especial que se desplegará durante los próximos días. El objetivo, según ha explicado Del Olmo, es velar por el correcto desarrollo de las celebraciones y garantizar la seguridad en toda la ciudad y sus accesos.

En la reunión se ha abordado el plan de actuación conjunto que implicará a Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Entre las medidas previstas destacan la instalación de un Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en el inicio del recinto ferial, un plan especial de tráfico y seguridad, vigilancia permanente en el recinto y presencia de efectivos de Bomberos, especialmente durante el lanzamiento de fuegos artificiales.

Del Olmo ha subrayado la labor previa de coordinación que se viene desarrollando desde hace meses, así como la implicación de las distintas administraciones y cuerpos de seguridad. También ha puesto en valor el trabajo de la Concejalía de Festejos y la colaboración del voluntariado de Protección Civil.

“Deseamos que esta sea una Feria inclusiva, diversa y, sobre todo, responsable, que transcurra sin incidencias y que, si las hubiera, se solventen de la mejor forma posible”, ha afirmado la alcaldesa.

En la Junta han participado el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, Pedro Carlos Garrido, representantes de los diferentes cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, así como concejales y personal técnico de varias áreas municipales.