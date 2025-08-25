La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha inaugurado este lunes la exposición ‘1875, Linares en sus documentos’, una muestra que celebra el 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad. El acto, que ha tenido lugar en la sala central de la Biblioteca Pública Municipal, ha contado con la presencia de la concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, y otros representantes municipales.

Organizada por la Concejalía de Cultura y el Archivo Histórico Municipal, la exposición reúne documentos que reflejan la evolución histórica de Linares desde finales del siglo XIX. Estará abierta al público hasta el próximo 28 de noviembre.

“Es importante que se dé a conocer nuestra historia y el patrimonio de nuestro Archivo Municipal, sobre todo entre los más jóvenes, por eso se van a organizar visitas escolares para que el alumnado pueda descubrir este legado”, ha destacado la alcaldesa.

La regidora ha subrayado que la muestra pone en valor el patrimonio documental de la ciudad y permite comprender su desarrollo histórico, cultural y social a lo largo de los últimos 150 años.