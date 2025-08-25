La Fundación Franz Weber ha pedido esta mañana la retirada de cualquier promoción u oferta dirigida a personas menores de edad para acceder a la feria taurina de Linares, por ser contraria a dos recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño. Los promotores, avalados por el Ayuntamiento, permiten el acceso bonificado de niñas, niños y adolescentes con una oferta llamada “ESPECIAL JÓVENES”.

Los naturalistas, con estatus consultivo en este organismo internacional de especialistas en derechos de la infancia, han advertido que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, subrayando que había que alejarlos de los mismos.

Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, explica: “Diferentes especialistas han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior.” “La exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión hacia animales y también personas”.

La Fundación urge al Ayuntamiento de Linares a trabajar por la protección de la infancia y la adolescencia, instando a la retirada de cualquier tipo de publicidad o promoción que busque fomentar su acceso a actividades lesivas para su desarrollo social, moral, intelectual o psíquico.

Contenidos violentos con refuerzo positivo.

En estas convocatorias se pueden ver las heridas provocadas sobre el bóvido, comportamientos y gestos asociados a un evidente sufrimiento y la muerte violenta de los mismos. Además, los naturalistas explican que la presencia va acompañada de comentarios que refuerzan de forma positiva todo lo que se produce en la plaza y que personas menores de edad pueden asumir como normal y positivo, contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales.