El Palacio Municipal de Linares acoge desde hoy la exposición “Memoria impresa. Una mirada a la historia de Linares a través de sus periódicos”, una muestra que conmemora el 150º aniversario de la concesión del título de ciudad. La alcaldesa, Auxi del Olmo, junto a representantes municipales, ha visitado la exposición compuesta por 58 paneles con cabeceras informativas pertenecientes a la colección de Pedro Caro de Accino.

La regidora ha destacado que se trata de “un recorrido por la historia, que muestra la tradición oral y escrita y lo que queda a través de la prensa”, abarcando acontecimientos de los últimos 150 años en el ámbito político, cultural, social y turístico.

Por su parte, el concejal-delegado Raúl Caro-Accino ha subrayado que la muestra permite conocer la evolución de la prensa linarense desde 1860 aproximadamente, con especial atención a su etapa de mayor desarrollo económico, coincidiendo con el paso de villa a ciudad.