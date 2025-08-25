El LIX Concurso Nacional de Tarantas ‘Ciudad de Linares’, organizado por el Área de Cultura, cerró su edición con dos noches de intensa emoción flamenca en el Teatro Cervantes.

El pasado viernes se celebró la final de Cantes de Libre Elección, donde el cantaor José León Romero se alzó con el primer premio, entregado por la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo. El segundo puesto fue para Manuel Cuevas González, mientras que Emilio Chaparro Serrano obtuvo el tercero. La velada contó con la actuación del cantaor David Palomar como artista invitado y reunió a numeroso público, junto a representantes municipales.

La gran final de Tarantas tuvo lugar el sábado, coronando a Emilio Chaparro Serrano como ganador de la Cabria de Plata. El segundo premio fue para José León Romero y el tercero para Manuel Ortiz Romero. En la categoría ‘Fernando Medina’ para menores de 25 años, el primer premio recayó en Juan Francisco Morán Reyes y el segundo en Leonor López Rodríguez. María Terremoto fue la encargada de poner el broche artístico a una noche que volvió a confirmar el prestigio y la proyección nacional de este certamen flamenco.