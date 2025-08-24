La estrategia Degusta Jaén, que impulsó la Diputación de Jaén hace más de una década con el objetivo de potenciar la industria agroalimentaria jiennense, no para de crecer. En la última comisión de esta marca de calidad, “incorporamos otras nueve empresas, por lo que ya son 306 las que conforman esta gran familia, donde se pueden encontrar más de 3.000 referencias de productos y, lo más importante, que generan más de 2.500 empleos fijos y directos de hombres y mujeres de nuestra provincia”, según resalta el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales. Estas firmas están radicadas en 73 de los 97 municipios jiennenses, y 103 están ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, un dato del que “nos sentimos muy orgullosos porque de esta forma se favorece que la población se quede en el mundo rural”, apostilla Perales.

Este es el balance actual de un proyecto que nació de la mano de la Diputación en el año 2013 para, como recuerda el diputado, “promocionar las empresas y los productos que se elaboran en nuestra provincia e impulsar todas aquellas actividades que generan riqueza y empleo y ponen en valor y fomentan la rica gastronomía jiennense”. Para ello, Javier Perales incide en que “desde el principio nos fijamos unos objetivos claros: promocionar los productos alimentarios de nuestra tierra, apoyar su comercialización y a las empresas que los comercializan fuera y dentro de la provincia, consolidar y generar empleo y crear sinergias entre los propios productores”.

De esta forma, y más allá de conceder a los productos de estas empresas el sello de calidad Degusta Jaén, la Diputación Provincial organiza cada año un sinfín de actividades dirigidas a favorecer el conocimiento de estos alimentos y fomentar su consumo. Entre otras, celebra los Premios Degusta Jaén, concede ayudas a las firmas adheridas a esta estrategia, realiza mercados locales y muestras provinciales de productos de temporada, participa en ferias agroalimentarias, desarrolla programas como Degusta Jaén en tu colegio y jornadas gastronómicas, además de concursos culinarios o la Fiesta del Cordero Segureño trashumante.

Otra de las iniciativas que promueve la Diputación es el Salón de la Alimentación y la Gastronomía Degusta Jaén, que tiene carácter bienal. Al respecto, el diputado de Agricultura y Ganadería avanza que “ya estamos trabajando en la celebración de su quinta edición, que tendrá lugar en el mes de abril del año que viene, a través de una comisión formada por personal directivo y técnico del área de Agricultura y Ganadería, ASEM, Hosturjaén, la Cámara de Comercio de Linares y la Cámara de Comercio de Andújar, y por los miembros de la propia comisión de la marca Degusta Jaén”.

Con propuestas como este salón y las múltiples que lleva a cabo la Administración provincial a lo largo del año, “esperamos que sigan creciendo las empresas que se suman a Degusta Jaén y que la ciudadanía siga conociendo y apostando por la rica gastronomía jiennense y por los productos de calidad que se elaboran y transforman en nuestra provincia”, concluye Javier Perales.