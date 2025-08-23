El Teatro Cervantes de Linares acogerá el próximo 28 de septiembre a las 12:00 horas la representación de la obra “Michigan”, una comedia fresca y cargada de sátira que promete arrancar carcajadas y, al mismo tiempo, invitar a la reflexión del público.

La trama gira en torno a Mari y Loli, dos ‘Marujas’ que, convencidas de que asisten a una cata de vinos en un supermercado, se ven atrapadas en un supuesto estudio de la Universidad de Michigan. Para obtener un jugoso premio deberán superar tres pruebas que pondrán a prueba su ingenio y su manera de enfrentarse a lo inesperado.

El reparto está formado por Carmen Mansilla, Pepa Sayago, Ángel Montiel y Marce Aguilar. La obra, escrita, dirigida e interpretada por ellos mismos, nació en Madrid tras estrenarse en varias salas, y ahora llega a Linares con la ilusión de compartir este proyecto con el público de la ciudad.

Especial protagonismo tiene Carmen Mansilla, linarense de nacimiento, que descubrió su pasión por el teatro en su ciudad de la mano de la actriz Ana Gómez, referente de la escena local. Mansilla asegura que traer la obra a Linares es para ella un sueño cumplido: “Queremos que la gente disfrute y se ría, pero también que perciba la crítica social que hay detrás. Mari y Loli son un homenaje a tantas amas de casa que han entregado su vida a sus familias, dejando a un lado sus propios sueños”.

Las entradas ya están disponibles en el punto de venta oficial, Musical Linares.