La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha activado en estos meses estivales 13 escuelas de verano en 8 municipios de la provincia jiennense en las que, a través de 6 entidades del tercer sector, se ha facilitado la participación de 715 menores de la provincia procedentes de familias con dificultades económicas.

La delegada territorial, Ángela Hidalgo, ha puesto en valor esta herramienta que, a una semana de su finalización, ha contado con una financiación de 400.000 euros con cargo a fondos europeos a través del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y “gestionado por la Consejería con el claro y firme propósito de favorecer la conciliación familiar y laboral y con un enfoque de igualdad entre niños y niñas”, según ha destacado lHidalgo.

Igualmente, ha recordado “el importante compromiso” con estas escuelas de verano a través del incremento de presupuesto, pasando de 350.000 euros en la provincia en el año 2023 a 400.000 en el actual. “Esta mayor financiación”, ha detallado, “nos ha permitido pasar de 11 a 13 escuelas de verano y de atender a 434 menores en el año 2023 a 715 en esta edición”.

Estos 715 menores usuarios de las escuelas de verano de Jaén (3), Linares (2), Alcalá la Real, Andújar, Bailén, Martos, Pozo Alcón y Úbeda han sido atendidos por 95 profesionales (monitores y técnicos) de las 6 entidades gestoras: Fundación Don Bosco, Inserta Andalucía, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, Mundo Acoge, Asociación de Mujeres Sinando Kalí y la Asociación de Personas con Discapacidad Los Álamos.

En estas escuelas de verano, los menores participantes, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, han participado de actividades lúdicas y educativas: desde refuerzo escolar a talleres de inglés o de lectura, pasando por iniciativas de ocio y tiempo libre, como excursiones al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, además de cursos de reciclaje, nutrición o primeros auxilios, además de tener garantizadas tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda). La delegada territorial ha aplaudido la colaboración de las entidades del tercer sector y el

compromiso de la Consejería “para conseguir que, en este verano, estos niños y niñas hayan contado con una herramienta que los ha atendido, los ha entretenido y los ha

formado”.