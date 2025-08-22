La concejala-delegada de Igualdad y Diversidad, Mamen Muñoz, ha presentado la campaña ‘Linares, por un ocio seguro, diverso e igualitario’, impulsada con motivo de la celebración de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025. De nuevo, el recinto ferial del Pisar contará con un Punto Violeta y un Punto Diversidad, ubicados en el acceso por la calle Eriazos de la Virgen, para ofrecer información y atención por parte de personal especializado. La puesta en marcha de esta iniciativa cuenta, como en ediciones anteriores, con la colaboración de las áreas de Festejos y Policía Local del Ayuntamiento, así como de otras entidades y Cuerpos a través de la Junta Local de Seguridad.

“Desde el Ayuntamiento de Linares queremos promover un espacio seguro y libre de agresiones sexistas y lgtbifóbicas durante la celebración de las Fiestas de San Agustín 2025. Por ello, estos Puntos Violeta y Diversidad tienen gran importancia para promover la prevención de la violencia y agresiones, sensibilizar y concienciar, asegurando que todas las personas puedan disfrutar de su ocio desde la libertad y el respeto”, ha señalado Mamen Muñoz.

La edil ha explicado que en el Punto Violeta se encontrarán dos profesionales debidamente identificadas y capacitadas mediante un perfil técnico y amplia experiencia en la prevención y atención a víctimas de violencia de género y sexual, a través dos tipos de actuaciones: una de carácter preventivo, mediante la información, atención y sensibilización del recurso, junto con la difusión y reparto de materiales y folletos divulgativos, como dípticos y merchandising alusivo a la campaña, que pretende visibilizar la misma en todo del recinto ferial; y la segunda actuación, si fuese necesario, consistirá en tareas de carácter asistencial, mediante la atención y acompañamiento de posibles víctimas de agresión y derivación a los recursos y canales oportunos.

Con respecto al Punto Diversidad, Muñoz ha indicado que “apuesta por visibilizar la diversidad” y “contribuye a crear entornos seguros, inclusivos y respetuosos, incidiendo en la percepción de seguridad de las personas asistentes, y fomentando una cultura de respeto a la diversidad”. “A través de su visibilidad y con la implicación comunitaria se lanza un mensaje de tolerancia cero con la violencia lgtbifóbica. Este punto está abierto a toda la ciudadanía y personas visitantes para ofrecer pautas, recomendaciones con carácter preventivo y atención directa en caso de que se dé o se presencie una agresión sexista, sexual, racista o que atente contra las libertades de las personas LGTBIQA+. El mismo también estará atendido por dos profesionales debidamente identificadas, con formación especializada en prevención y asistencia ante conductas y/o violencia lgtbifóbica”, ha indicado la concejala.

La atención presencial de ambos puntos se realizará en los siguientes horarios: 27 de agosto, de 21:30 a 00:30 horas; 28 de agosto, de 13:00 a 15:30 y de 21:30 a 00:30 horas; y los días 29, 30 y 31 de agosto de 21:30 a 00:30 horas. Además de la asistencia técnica especializada proporcionada por la consultora Ágora, también se contará con voluntariado de las entidades Ananda, Solidari@s Sport, Arco Iris y Mujeres Vecinales, pertenecientes al Consejo Local de la Mujer.